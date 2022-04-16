Офис Зеленского пожаловался, что ЕС поставляет «не то» вооружение
Подоляк заявил также, что оружие доставляют слишком долго.
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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал власти Европейского союза за недостаточную помощь Украине.
«Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго», - цитирует Подоляка РИА Новости со ссылкой на соцсети.
Согласно агентству, политик потребовал предоставить Украине вооружения «сейчас, а не через месяц».
Ранее в резиденции главы британского правительства заявили, что Великобритания планирует поставку 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные комплексы Украине.