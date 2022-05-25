В стране и мире Примаков пристыдил Швейцарию за осквернение мемориала Суворову Егор Левин Глава Россотрудничества напомнил, что генералиссимус занимает значимое место и в швейцарской истории. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia Читайте нас на: Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал «Звезде» ситуацию с осквернением в Швейцарии памятника, посвященного переходу русского полководца Александра Суворова. По словам политического и общественного деятеля, «К сожалению, швейцарские власти как-то забыли, что генералиссимус Суворов сыграл очень важную роль в защите швейцарского суверенитета. Он воевал там с французской армией в том числе и за независимость Швейцарии. То, что там осквернили этот памятник, это позор для Швейцарии и то, что она не хочет нести никакой ответственности, если это так - это двойной позор для Швейцарии», - сказал он. Двенадцатиметровый крест в честь перехода Суворова через Сен-Готард испачкали желтой и синей краской. Акт вандализма зафиксировал патруль кантональной полиции. В посольстве России выразили протест Швейцарии и настоятельно призвали власти страны обеспечить охрану мемориала. В диппредставительстве отметили, что исторические действия Суворова - часть не только русской, но и швейцарской истории. Монумент установлен в конце девятнадцатого века. А участок земли, на котором он расположен, принадлежит России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика