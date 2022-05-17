В Швейцарии осквернили памятник Суворову

Памятный крест испачкали желтой и синей краской в цвета украинского флага.

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Двенадцатиметровый крест, посвященный переходу русского полководца Александра Суворова через Сен-Готард, испачкали желтой и синей краской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию кантона Ури.

«В субботу, 14 мая, вечером патруль кантональной полиции обнаружил, что памятник Суворову покрыт пятнами краски. Предположительно, краской наполняли стаканы или мешочки и бросали в памятник», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Монумент установлен в конце девятнадцатого века. А участок земли, на котором он расположен, принадлежит России. Сейчас полиция пытается установить личности нарушителей.

Ранее стало известно, что на территории города Пиештяны в западной части Словакии был совершен акт вандализма. Мемориал, посвященный советским воинам-освободителям, пострадал от рук сторонников национализма.