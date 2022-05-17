В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Швейцарии осквернили памятник Суворову

Максим Крюков
07:50 17.05.2022
Памятный крест испачкали желтой и синей краской в цвета украинского флага.
В Швейцарии осквернили памятник Суворову
© Фото: I, LittleJoe, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Читайте нас на:

Двенадцатиметровый крест, посвященный переходу русского полководца Александра Суворова через Сен-Готард, испачкали желтой и синей краской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию кантона Ури.

«В субботу, 14 мая, вечером патруль кантональной полиции обнаружил, что памятник Суворову покрыт пятнами краски. Предположительно, краской наполняли стаканы или мешочки и бросали в памятник», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Монумент установлен в конце девятнадцатого века. А участок земли, на котором он расположен, принадлежит России. Сейчас полиция пытается установить личности нарушителей.

Ранее стало известно, что на территории города Пиештяны в западной части Словакии был совершен акт вандализма. Мемориал, посвященный советским воинам-освободителям, пострадал от рук сторонников национализма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:50 В стране и мире
В Швейцарии осквернили памятник Суворову
07:43 В стране и мире
Видео
В Эстонии проходят крупные учения при участии армий стран НАТО «Еж-2022»
06:51 В стране и мире
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра
06:23 Армия
Видео
Обнаружить и поразить: кадры боевой работы «Орланов-10» в ходе спецоперации на Украине
03:05 Армия
Видео
Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправили в войска
Популярное
Видео
«Якобы на исторической основе»: эксперт рассказал, как формировался украинский национализм
Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Видео
«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ
Видео
ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.