Посольство РФ выразило протест Швейцарии в связи с осквернением мемориала Суворова в Альпах

В посольстве настоятельно призвали власти Швейцарии обеспечить охрану мемориала. Как отмечено на сайте посольства, Суворов внес большой вклад в освобождение Швейцарии. Его действия - часть не только русской, но и швейцарской истории.

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Российское посольство выразило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова в Альпах.

«Посольство решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориала. Рассматриваем такие действия как преступные и недопустимые. По факту осквернения Посольство направило ноту протеста Федеральному департаменту (Министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц», - говорится в сообщении.

В посольстве настоятельно призвали власти Швейцарии обеспечить охрану мемориала. Как отмечено на сайте посольства, Суворов внес большой вклад в освобождение Швейцарии. Его действия - часть не только русской, но и швейцарской истории.

Российское посольство выразило надежду, что эксцесс с осквернением мемориала будет носить единичный характер и не послужит прологом к войне с российскими памятниками со стороны Швейцарии.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ракетами «Калибр» украинских резервистов, а также партий военной техники вооружений европейского производства.