Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет составлять более 30 тыс. рублей

Президент РФ отметил, что размер пособия должен быть увеличен с 1 июля текущего года.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдвое и составит более 30 тысяч рублей. Об этом глава российского государства заявил на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

«Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки и поэтому там выплата была предусмотрена зафиксированная. Им выплачивается чуть больше 15 тысяч рублей - размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена», - заявил Владимир Путин.

Президент России добавил, что эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тысячи, как раз для женщин, которые имеют эту страховку.

Ранее российский президент предложил увеличить с 1 июня размер пенсии неработающим пенсионерам на 10%. По словам главы российского государства, прирост размера пенсий неработающих пенсионеров к уровню прошлого года составит 19,5%, что является выше уровня инфляции.