Путин поручил увеличить выплаты действующим на Украине военнослужащим РФ

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Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он отметил, что нужно оперативно решать вопросы соцподдержки военнослужащих и их семей.

«Нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки. Тем более тех, кто получил ранения. И тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно. В полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем», - заявил президент Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Также сегодня Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу навестили в Москве находящихся в госпитале имени Мандрыка военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации.