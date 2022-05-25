Президент РФ добавил, что прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%, что является выше уровня инфляции.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить с 1 июня размер пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Об этом глава Российского государства заявил на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

«Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства. Напомню, что с 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%», - сообщил Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%, что является выше уровня инфляции.

Ранее российский президент представил коллегии МЧС нового главу министерства - Александра Куренкова. По словам Владимира Путина, Куренков начал свою профессиональную деятельность рядовым сотрудником органов государственной безопасности.