Путин и Шойгу навестили в госпитале военнослужащих, раненных в ходе спецоперации

Ранее о том, что Путин посетит раненых бойцов в одном из столичных госпиталей, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу навестили в Москве находящихся в госпитале имени Мандрыка военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

Ранее о том, что Путин посетит раненых бойцов в одном из столичных госпиталей, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Минобороны России заявили, что в ходе спецоперации на Украине высокоточными ракетами большой дальности были уничтожены цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье - там производились авиационные двигатели.

Также, как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России поразили 385 районов сосредоточения украинских войск за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов