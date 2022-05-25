Минфин РФ продолжит платить в рублях по госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию на его обслуживание

В ведомстве подчеркнули, что Минфин РФ, как ответственный заемщик, готов продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств.

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В Министерстве финансов России заявили, что решение американского Минфина об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ в первую очередь ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что Минфин РФ, как ответственный заемщик, готов продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств.

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», - приводит Министерство финансов слова главы ведомства Антона Силуанова.

Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях. Действие лицензии на обслуживание госдолга по решению Минфина США прекратилось в 07.01 по московскому времени.