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Кудрин заявил, что РФ не нужно торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов

Андрей Аркадьев
15:48 25.05.2022
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ.
Кудрин заявил, что РФ не нужно торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов
© Фото: пресс-служба Госдумы РФ
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России не нужно торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов», - констатировал он.

Кудрин отметил, что российская экономика тесно связана с мировой экономикой, и подчеркнул, что страны Азии также работают в рамках мировых стандартов, включая стандарты в сфере образования.

Сегодня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев выступил за поэтапный отказ от Болонской системы.  При этом он призвал заблаговременно предупреждать учащихся об изменениях, минимум за пару лет. Музаев уверен, что отказ от данной системы не повлияет на сдачу ЕГЭ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что об отказе от Болонской системы сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По мнению главы Минобрнауки, к Болонской системе нужно относиться как к прожитому этапу, а будущее страны - за уникальной отечественной системой образования.

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