Путин посетит в Москве бойцов, раненых в ходе спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин посетит сегодня в одном из московских военных госпиталей бойцов, раненых в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, президент держит под контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что силами оперативно-тактической и армейской авиации было уничтожено более 300 украинских националистов за сутки.

Также в Минобороны России заявили о поражении командного пункта украинской 14-й мехбригады высокоточными ракетами воздушного базирования.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов