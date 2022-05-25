Ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 385 районов сосредоточения войск Украины за сутки
В Минобороны России рассказали о боевой работе ракетных войск и артиллерии ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях», - заявил Конашенков.
Игорь Конашенков сообщил и о завершении мероприятий по разминированию порта города Мариуполь - со слов официального представителя Минобороны России, этот порт теперь функционирует в повседневном режиме.
Также Конашенков отметил уничтожение высокоточными ракетами большой дальности цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье - ранее они выпускали авиационные двигатели.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов