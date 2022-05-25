В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили, что не получали итальянского плана по урегулированию на Украине

Тимур Шерзад
16:01 25.05.2022
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что предложения в анонсированном плане в принципе сложно воспринимать всерьез.
В МИД РФ заявили, что не получали итальянского плана по урегулированию на Украине
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не получали итальянского плана по урегулированию на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еще раз подчеркну, чтобы было предельно ясно: плана мы не видели, мы пока комментируем то, что вокруг плана есть в СМИ. Если исходить из того, что пишут СМИ, а других источников нет, как вы поняли, то содержащиеся в анонсированном плане Ди Майо предложения настолько оторваны от реальности, что их в принципе сложно воспринимать всерьез», - сказала Захарова.

Итальянский план, о существовании которого говорилось в СМИ, раскритиковал и Дмитрий Медведев - по его словам, план урегулирования основан на фейках.

Ранее Минобороны России публиковало кадры ночного пуска высокоточных ракет морского базирования «Калибр» - целью были объекты военной инфраструктуры Украины. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:31 В стране и мире
Видео
Кудрин заявил, что у РФ есть все ресурсы для оплаты госдолга
13:52 В стране и мире
Путин упростил прием в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей
15:07 В стране и мире
Сейм Латвии одобрил снос памятника Освободителям в Риге до 15 ноября
13:36 В стране и мире
Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС
14:09 В стране и мире
В МИД РФ заявили о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя после разминирования
Популярное
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении выпускавших авиадвигатели цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье
Видео
Минобороны России: порт Мариуполя начал функционирование в повседневном режиме
Видео
Сдали без боя: ВС РФ получили два трофейных украинских танка в Харьковской области
Видео
Гарь, грязь и брошенные вещи: как выглядит бывший бункер националистов в «Азовстали»
МО РФ: сотрудники СБУ подготовили провокации на объектах хранения зерновых культур в ЛНР и Днепропетровской области
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.