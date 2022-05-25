В МИД РФ заявили, что не получали итальянского плана по урегулированию на Украине

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что не получали итальянского плана по урегулированию на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Еще раз подчеркну, чтобы было предельно ясно: плана мы не видели, мы пока комментируем то, что вокруг плана есть в СМИ. Если исходить из того, что пишут СМИ, а других источников нет, как вы поняли, то содержащиеся в анонсированном плане Ди Майо предложения настолько оторваны от реальности, что их в принципе сложно воспринимать всерьез», - сказала Захарова.

Итальянский план, о существовании которого говорилось в СМИ, раскритиковал и Дмитрий Медведев - по его словам, план урегулирования основан на фейках.

Ранее Минобороны России публиковало кадры ночного пуска высокоточных ракет морского базирования «Калибр» - целью были объекты военной инфраструктуры Украины.