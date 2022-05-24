Медведев заявил, что план Италии по урегулированию на Украине основан на фейках
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что план Италии по урегулированию обстановки на Украине был составлен без опоры на реалии конфликта. У Медведева сложилось впечатление, что над проектом работали не дипломаты, а местные политологи, «которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками».
«Запад охватил зуд создания "мирных планов", которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но - нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов», - написал зампред Совбеза у себя в Telegram.
Кроме того, политик в качестве минусов выделил предложения Италии по Крыму и Донбассу, которые авторы инициативы видят в составе Украины в статусе автономий. При этом Медведев назвал пункт о Крыме поводом для полномасштабной войны.
«Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны», - добавил зампред СБ РФ.
Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал пункты заявления глав министерств иностранных дел стран G7 по итогам их трехдневной встречи. В частности, зампред Совбеза отметил, по итогам встречи было условлено на том, что страны «семерки» призывают Китай не помогать России обходить ограничительные меры, не оправдывать ее действия на Украине и не оказывать РФ военную помощь. Данный призыв Медведев назвал «продолжением прямого вмешательства в дела Китая».