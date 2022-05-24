Медведев заявил, что план Италии по урегулированию на Украине основан на фейках

Политик в качестве минусов выделил предложения Италии по Крыму и Донбассу, которые авторы инициативы видят в составе Украины в статусе автономий.

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что план Италии по урегулированию обстановки на Украине был составлен без опоры на реалии конфликта. У Медведева сложилось впечатление, что над проектом работали не дипломаты, а местные политологи, «которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками».

«Запад охватил зуд создания "мирных планов", которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но - нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов», - написал зампред Совбеза у себя в Telegram.

Кроме того, политик в качестве минусов выделил предложения Италии по Крыму и Донбассу, которые авторы инициативы видят в составе Украины в статусе автономий. При этом Медведев назвал пункт о Крыме поводом для полномасштабной войны.

«Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны», - добавил зампред СБ РФ.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал пункты заявления глав министерств иностранных дел стран G7 по итогам их трехдневной встречи. В частности, зампред Совбеза отметил, по итогам встречи было условлено на том, что страны «семерки» призывают Китай не помогать России обходить ограничительные меры, не оправдывать ее действия на Украине и не оказывать РФ военную помощь. Данный призыв Медведев назвал «продолжением прямого вмешательства в дела Китая».

