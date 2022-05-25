Опубликованы кадры ночного пуска «Калибров» по военной инфраструктуре Украины
Залповый пуск трех ракет по наземным целям был осуществлен экипажем фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры ночного пуска высокоточных ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар ракетным высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ», - говорится в сообщении МО РФ.
Сообщается, что залповый пуск трех ракет по наземным целям был осуществлен экипажем фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря.
Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении высокоточными ракетами большой дальности производственных цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье - они производили авидвигатели.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов