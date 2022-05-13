В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги

Андрей Аркадьев
14:44 13.05.2022
Было принято решение приступить к проведению необходимых подготовительных работ для демонтажа монумента советским воинам.
Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги, сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис.

Было принято решение приступить к проведению необходимых подготовительных работ для демонтажа монумента советским воинам в парке Победы. Заседание рижского законодательного собрания, на котором было запланировано рассмотрение вопроса о сносе памятника, прошло сегодня.

Памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. Сейм Латвии одобрил закон, согласно которому у страны теперь нет юридических ограничений на возможность сноса монумента. Действия двустороннего договора с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках приостанавливаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:44 В стране и мире
Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги
14:50 В стране и мире
Посол РФ в Варшаве сообщил о заморозке счетов посольства Польши в России
13:28 В стране и мире
Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине и ее гуманитарные аспекты
12:51 В стране и мире
Видео
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в ТЦ в Сочи
12:29 В стране и мире
Песков назвал возмутительными слова премьера Польши об «искоренении русского мира»
Популярное
Видео
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в ТЦ в Сочи
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Видео
Адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.