Было принято решение приступить к проведению необходимых подготовительных работ для демонтажа монумента советским воинам.

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Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги, сообщил на пресс-конференции в режиме онлайн мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис.

Было принято решение приступить к проведению необходимых подготовительных работ для демонтажа монумента советским воинам в парке Победы. Заседание рижского законодательного собрания, на котором было запланировано рассмотрение вопроса о сносе памятника, прошло сегодня.

Памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. Сейм Латвии одобрил закон, согласно которому у страны теперь нет юридических ограничений на возможность сноса монумента. Действия двустороннего договора с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках приостанавливаются.