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Полиция Риги оцепила памятник Освободителям и не пускает туда людей

Алексей Курильченко
08:05 11.05.2022
Ранее власти города распорядились избавиться от цветов, возложенных к мемориалу 9 мая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sputnik, РИА Новости
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Латвийская полиция оцепила памятник воинам-освободителям Риги. Сотрудники правоохранительных органов выстроились в цепь вдоль полосы, где на ступенях мемориала заканчиваются цветы и не пропускают людей.

«Очень жалко, что наше самоуправление хочет столкнуть два общества, как-то переписать историю. Но не получится», - рассказал житель Риги Семен.

Добровольцы решили установить круглосуточное дежурство, чтобы уборка не повторилась. Тогда власти и выставили оцепление. К слову, и сам монумент может скоро исчезнуть. Уже завтра в латвийском Сейме рассмотрят разрыв договора с Россией о сохранении военных мемориалов. Тогда памятник воинам-освободителям в Риге смогут демонтировать в ближайшие месяцы.

9 мая в знак благодарности павшим героям жители Риги принесли к памятнику тысячи тюльпанов и гвоздик. А на следующий день рано утром они исчезли. Городские власти приказали все убрать. Сделано это было бесцеремонно. Цветы сгребли экскаватором и вывалили в мусорные баки. Но спустя несколько часов ступени у мемориала вновь были усыпаны цветами.

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