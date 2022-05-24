В Мелитополе сообщили о включении Запорожской области в рублевую зону

Предприниматели уже принимают оплату в рублях на рынках за продукты питания, за товары первой необходимости, а также на автозаправочных станциях.

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Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что банк для расчетов в рублях будет осуществлять свою работу на всей территории Херсонской и Запорожской областей. По ее словам, в настоящее время банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями.

«В приоритете запуск полноценной работы предприятий, чтобы работники могли получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, экономика города развивалась», - сказала Данильченко в беседе с РИА Новости.

И. о. главы военно-гражданской администрации города добавила, что предприниматели уже принимают оплату в рублях на рынках за продукты питания, за товары первой необходимости, а также на автозаправочных станциях. При этом, говорит она, предприниматели сдают в банк выручку в гривнах, а далее на счет предприятия зачисляется рублевая валюта.

«Рублями можно оплатить все услуги предприятий, закупить сырье для производства собственной продукции, отгрузить продукцию покупателю и получить рублевую выручку на свой расчетный счет», - заключила Данильченко.

Ранее власти Херсонской области заявили, что русскому языку будет дан статус государственного наравне с украинским. Отмечается, что украинский язык власти запрещать не станут и при желании родителей в школах будут сформированы украиноязычные классы.