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В МО РФ сообщили о поражении командного пункта украинской 14-й мехбригады высокоточными ракетами ВКС

11:19 25.05.2022
Также высокоточными ракетами воздушного базирования поражен логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российские военные в ходе проведения спецоперации на Украине за минувшие сутки ракетными ударами поразили командный пункт 14-й механизированной бригады, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области, логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара», - сказал он.

Также уничтожены две базы горючего под Харьковом, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе Бахмута и 16 районов сосредоточения войск украинской группировки. Генерал-майор сообщил, что Мариупольский порт разминирован и работает в обычном режиме.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ вертолетами Ка-52.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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