Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 300 украинских националистов за сутки
В Минобороны России рассказали о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации ВКС. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники», - заметил Конашенков.
По его словам, в результате этих ударов были уничтожены более 300 украинских националистов и выведены из строя 46 единиц военной техники.
Также Конашенков заявил, что были уничтожены выпускавшие авиационные двигатели цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье.
Кроме этого, по его словам, начал функционировать в повседневном режиме разминированный порт города Мариуполь.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов