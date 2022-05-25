Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 300 украинских националистов за сутки

В МО РФ уточнили, что оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены два склада вооружения и боеприпасов, штаб территориальной обороны в Соледаре и 46 районов сосредоточения войск.

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В Минобороны России рассказали о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации ВКС. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники», - заметил Конашенков.

По его словам, в результате этих ударов были уничтожены более 300 украинских националистов и выведены из строя 46 единиц военной техники.

Также Конашенков заявил, что были уничтожены выпускавшие авиационные двигатели цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье.

Кроме этого, по его словам, начал функционировать в повседневном режиме разминированный порт города Мариуполь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов