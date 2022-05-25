В МИД РФ заявили, что Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, у министерства нет информации по соответствующей теме.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что вопрос о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука в настоящий момент не рассматривается.

«Я уже говорил на эту тему, у нас в МИД такой информации нет», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее, в апреле 2022 года, Медведчука задержали украинские силовики. Прокуратура обвинила его в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, позже - в содействии террористическим организациям. По версии следствия, политик якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014-2015 годах. Медведчук по данному делу дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко. Обвинения в свой адрес Медведчук отвергает.