Медведчук дал показания против Петра Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса

Политик отметил, что согласовывал с Киевом поставки угля из республик Донбасса по просьбе Порошенко.

© Видео: СБУ © Фото: СБУ

Депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук дал показания против бывшего украинского президента Петра Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. По его словам, он занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», а также согласовывал с Киевом поставки угля из республик Донбасса по просьбе Порошенко.

«Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества - все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», - говорит Медведчук в ролике, опубликованном Службой безопасности Украины (СБУ).

Политик подчеркнул, что в организации закупок угля на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей участвовала «фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему».

Напомним, двое сложивших оружие в спецоперации британцев попросили премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона обменять их на Виктора Медведчука. Они подчеркнули, что важно, чтобы Джонсон прислушался к призыву жены Медведчука Оксаны Марченко обменять их на ее супруга - таким образом британский премьер сможет показать, что действительно заботится о согражданах.