Украина потеряла 1 006 беспилотников с начала российской спецоперации

Также за все это время уничтожены 178 украинских самолетов и 126 вертолетов, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

С начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 1 006 беспилотников, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также за все это время уничтожены 178 украинских самолетов, 126 вертолетов, 322 ЗРК, 3 258 танков и бронемашин, 430 установок РСЗО, 1 671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 155 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам генерал-майора, Мариупольский порт разминирован и работает в обычном режиме. Также Конашенков заявил, что были уничтожены выпускавшие авиационные двигатели цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов