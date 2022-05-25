В МО РФ заявили об уничтожении выпускавших авиадвигатели цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье

Также в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области были уничтожены подразделения резерва ВСУ, которые перебрасывались для усиления украинской группировки на Донбассе.

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в городе Запорожье высокоточными ракетами большой дальности были уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», которые выпускали авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, включая двигатели для беспилотников.

«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе», - отметил представитель военного ведомства на брифинге.

Напомним, Министерство обороны России продемонстрировало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов украинских вооруженных сил в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Авиаудары наносились с дистанции более пяти километров.

Ранее ВС РФ получили два трофейных украинских танка в Харьковской области. Техника, по словам механиков, в настоящее время находится в рабочем состоянии, необходимо лишь заменить аккумуляторы и проверить вооружение, после чего она будет передана одному из военных подразделений республик Донбасса.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов