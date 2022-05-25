Удары «Аллигаторов»: кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ вертолетами Ка-52

В Минобороны сообщили, что авиаудары наносились с дистанции более пяти километров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов украинских вооруженных сил в ходе спецоперации. Летчики армейской авиации во время боевых вылетов выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Более того, авиаудары наносились с дистанции более пяти километров. В оборонном ведомстве добавили, что в результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника подразделений украинской армии.

Напомним, ВС РФ получили два трофейных украинских танка в Харьковской области. Техника, по словам механиков, в настоящее время находятся в рабочем состоянии, необходимо лишь заменить аккумуляторы и проверить вооружение, после чего они будут переданы одному из военных подразделений республик Донбасса.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.