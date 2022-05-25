Сдали без боя: ВС РФ получили два трофейных украинских танка в Харьковской области

Танки, по словам механиков, находятся в рабочем состоянии, необходимо лишь заменить аккумуляторы и проверить вооружение, после чего они будут переданы одному из военных подразделений республик Донбасса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе специальной военной операции РФ по защите Донбасса украинская армия бросает даже ту технику, которая еще на ходу. Например, в Харьковской области без боя сдали два танка Т-64 и Т-62, которые есть только на вооружении украинских военных. Причем Вооруженные Силы РФ на таких устаревших машинах уже боевые действия не ведут.

«Трофейной техники попадается очень много, чаще всего, вот, нам попадается, это БМП-2, чаще всего и танков тоже хватает, но их меньше. Техника, конечно же, похуже. Но обязательно нам послужит. На нее уже есть определенные планы, куда мы ее применим», - рассказал капитан Руслан.

Пока что трофейную технику отогнали в Белгородскую область. Танки, по словам механиков, в настоящее время находятся в рабочем состоянии, необходимо лишь заменить аккумуляторы и проверить вооружение, после чего они будут переданы одному из военных подразделений республик Донбасса.

Ранее в Министерстве обороны России показали боевую работу военных связистов Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции. Благодаря их работе, командование группировки обеспечено всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.