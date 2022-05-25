ЦБ анонсировал внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки

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Центральный Банк России намерен провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Отмечается, что заседание пройдет завтра, 26 мая.

«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», - сказано на сайте Центробанка.

В апреле Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Решение было принято на фоне снижения рисков для ценовой и финансовой стабильности. До этого ключевая ставка составляла 17%.

Напомним, в ЦБ заявили, что введенные антироссийкие санкции и ограничения на экспорт товаров из России и импорт в страну сохранятся до 2024 года. Также в Минэкономразвития сообщили, что укрепление рубля на бирже достигло пиковых значений. При этом важную роль в дальнейшей адаптации валюты к новым условиям должно сыграть дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком.