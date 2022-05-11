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Банк России ожидает сохранения антироссийских санкций до 2024 года

Игнат Далакян
21:23 11.05.2022
Согласно заявлению ЦБ, санкции будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне.
Банк России ожидает сохранения антироссийских санкций до 2024 года
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Центробанк России считает, что введенные антироссийкие санкции и ограничения на экспорт товаров из России и импорт в страну сохранятся до 2024 года. Об этом сообщил сам регулятор.

«Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», - передает доклад ЦБ РФ ТАСС.

Сообщается, что основные товары экспорта из России будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров.

Ранее обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп написал, что Российская Федерация выиграет в случае введения Европейским союзом эмбарго на нефть из России. По мнению журналиста, такая мера может привести к росту цен на сырье.

До этого эксперт по фондовому рынку Игорь Галактионов рассказал, каким странам выгодны энергетические санкции Европейского союза против Российской Федерации. Он отметил, что РФ не сможет немедленно организовать инфраструктуру на восточном направлении. Однако, так и государства ОПЕК+ не могут увеличивать свою добычу нефти.

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