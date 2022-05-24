Исполком РФС отклонил проект расширения Российской премьер-лиги до 18 футбольных команд
Состав участников сезона-2022/23 определится после стыковых матчей команд РПЛ и ФНЛ-1 25 и 28 мая.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Исполком Российского футбольного союза принял решение сохранить действующий формат проведения матчей в следующем сезоне, отклонив тем самым проект расширения РПЛ до 18 команд. Сообщается, что игры пройдут в два круга, а в турнире примут участие 16 клубов.
Конкретный состав участников сезона-2022/23 определится после стыковых матчей команд РПЛ и ФНЛ-1 25 и 28 мая.
Ранее в РФС «приняли к сведению» предложение РПЛ о ее расширении до 18 команд. Аппарату РФС было поручено совместно с РПЛ и Футбольной национальной лигой изучить данный вопрос более подробно.
В СМИ перед этим появились сообщения, что исполнительный комитет РФС принял решение отклонить предложение РПЛ об увеличении количества команд в лиге.