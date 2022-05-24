Россия запретила въезд в страну 154 членам британской палаты лордов

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Москва в ответ на решение Лондона о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Российской Федерации запретила въезд в страну 154 членам палаты лордов британского парламента. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов», - говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что политики западных стран делают неправильные выводы из своего понимания, что такое Россия. Министр иностранных дел РФ отметил, что Запад также делает неправильные выводы из уроков прошлого.

До этого в российском дипломатическом ведомстве сообщили, что Москва получила предложения от Рима по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко, российская сторона озвучит свое отношение к предложенному плану после ознакомления с ним.