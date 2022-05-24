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Глава МИД РФ: западные политики не знают, «что такое Россия»

Марина Крижановская
00:08 24.05.2022
Министр Сергей Лавров выразил уверенность в окончании сложившейся ситуации и добавил, что в конечном итоге западным странам придется признать реальность, «которая создается "на земле"».
Глава МИД РФ: западные политики не знают, «что такое Россия»
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политики стран Запада делают неправильные выводы из своего понимания, что такое Россия. Также он добавил о неправильных выводах, сделанных из уроков прошлого.

«В очередной раз мы сейчас проживаем такой период в нашей истории. Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания". Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», - пояснил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Так, Сергей Лавров выступил в ходе проекта гимназии имени Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру», его интервью опубликовано на сайте МИД России. Вместе с тем, Сергей Лавров выразил уверенность в окончании сложившейся ситуации. Он добавил, что в конечном итоге западным странам придется признать реальность, «которая создается "на земле"».

«(Запад. - Прим. ред.) будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили», - подытожил высокопоставленный российский дипломат.

Ранее в рамках данного проекта Лавров высказался относительно дальнейшего построения Россией отношений с другими государствами. Он пояснил, что Россия будет полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность. Министр добавил, что к числу таковых относятся государства, не «пляшущие под чужую дудку».

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