В МИД РФ сообщили, что Москва получила предложения от Рима по мирному урегулированию на Украине

Российская сторона озвучит свое отношение к данному плану после того, как закончит ознакомление с ним, указал замглавы МИД РФ.

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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва получила предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине от Рима. По словам дипломата, российская сторона озвучит свое отношение к данному плану после того, как закончит ознакомление с ним.

«Мы его недавно получили, рассматриваем», - цитирует РИА Новости слова Руденко.

Напомним, Андрей Руденко заявил, что Москва не хотела, чтобы нынешний этап переговоров с Украиной заморозился. Дипломат добавил, что российская сторона будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктив и ответит на предложения Москвы.