ГД может рассмотреть в среду вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина
Глава комиссии по мандатным вопросам заявил, что как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты.
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Государственная Дума Российской Федерации 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина. Об этом заявил глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршаба.
«Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Полагаю, что это может произойти в ближайшую среду», - цитирует РИА Новости Аршабу.
Ранее Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте. Решение о лишении свободы депутата на три года условно вступило в силу.