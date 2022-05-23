ГД может рассмотреть в среду вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Рашкина

Ранее Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте. Решение о лишении свободы депутата на три года условно вступило в силу.

«Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Полагаю, что это может произойти в ближайшую среду», - цитирует РИА Новости Аршабу.

Глава комиссии по мандатным вопросам заявил, что как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты.

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