ГД денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Отмечается, что положения договора, который был подписан более тридцати лет назад, уже не соответствуют «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств» СНГ.

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Государственная дума Российской Федерации денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан государств Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения.

«В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона», - отмечается в пояснительных материалах к проекту документа.

Кроме того, отмечается, что положения договора, который был подписан более тридцати лет назад, уже не соответствуют «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств» Содружества независимых государств.

Ранее появилась информация, что в Государственную думу Российской Федерации могут внести проект закона о реформе накопительных пенсий. Предполагается, что данная инициатива положительно повлияет на отношение российских граждан к добровольным накоплениям.

До этого пресс-служба Госдумы РФ сообщила о принятии пакета законов для поддержки бизнеса и защиты российских граждан. Данная инициатива была принята в связи с вводимыми санкциями против России.