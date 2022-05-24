В МИД Турции заявили о необходимости соглашения с Финляндией и Швецией перед входом в НАТО

Мевлют Чавошоглу заявил, что ближайшее время в Анкаре состоится встреча делегаций трех стран, также в ней может принять участие генсек НАТО.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости заключить с Финляндией и Швецией письменное соглашение о прекращении странами поддержки терроризма перед тем, как обсуждать возможность вступления государств в Североатлантический альянс. По словам дипломата, в Анкару в ближайшее время прибудут делегации двух стран.

«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, нам нужно письменное соглашение о конкретном шаге... На встрече, которая состоится завтра, за общим столом соберутся Турция, Финляндия и Швеция», - заявил Чавушоглу журналистам.

Дипломат также отметил, что встреча может состояться при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга - он сам озвучил данное предложение.

Ранее Финляндия и Швеция подали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция заявила о своем несогласии из-за подходов Стокгольма и Хельсинки к решению курдского вопроса.