В ДНР сообщили, что Светлодарск перешел под контроль сил республики

В штабе теробороны ДНР отметили, что под наблюдением находятся уже 217 населенных пунктов.

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ЛДНР при поддержке российских подразделений. В настоящее время, отметили в ведомстве, под наблюдением находятся уже 217 населенных пунктов.

«Также под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», - говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинская армия в 06.18 утра обстреляла населенный пункт Ясиноватая. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Напомним, российские военные в ходе специальной военной операции по защите Донбасса нанесли успешный контрудар по позициям украинской армии под Харьковом. На развертывание пусковой установки уходит всего несколько минут, и она бьет как одиночными выстрелами, так и залпами.