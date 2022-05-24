В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинская армия обстреляла Ясиноватую из «Града»

Елизавета Потейчук
07:06 24.05.2022
В ведомстве подчеркнули, что ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
Украинская армия обстреляла Ясиноватую из «Града»
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинская армия в 6:18 утра обстреляла населенный пункт Ясиноватая. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06:18 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град”», - сказано в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины оборудовали в зданиях учебных заведений Константиновки в ДНР опорные пункты, в которых расположили артиллерийские орудия. ВСУ удерживают в помещениях школы и училища местных жителей под предлогом обеспечения безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:32 В стране и мире
В Хабаровске ликвидирован канал финансирования террористов
05:01 Армия
Видео
Шанс вернуться домой: кадры стрельбы агитационными снарядами по позициям ВСУ в ЛНР
04:16 Армия
Видео
От «Листвы» до «Тополя»: кадры масштабных учений ракетчиков в Ивановской области
03:21 В стране и мире
В Германии отметили безуспешность санкций в борьбе с экономикой России
02:15 В стране и мире
Полянский назвал слова Зеленского о встрече с Путиным «чистым пиаром»
Популярное
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.