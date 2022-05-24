Украинская армия обстреляла Ясиноватую из «Града»

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

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Представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинская армия в 6:18 утра обстреляла населенный пункт Ясиноватая. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06:18 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град”», - сказано в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

Ранее руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины оборудовали в зданиях учебных заведений Константиновки в ДНР опорные пункты, в которых расположили артиллерийские орудия. ВСУ удерживают в помещениях школы и училища местных жителей под предлогом обеспечения безопасности.