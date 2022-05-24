«Артиллерийские дуэли»: ВС РФ контратаковали ВСУ «Ураганами» под Харьковом

На развертывание пусковой установки уходит всего несколько минут, и она бьет как одиночными выстрелами, так и залпами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военные в ходе специальной военной операции по защите Донбасса нанесли успешный контрудар по позициям украинской армии под Харьковом. Так, опорные пункты, склады с боеприпасами и бронетехника были уничтожены реактивными системами залпового огня «Ураган».

На развертывание пусковой установки уходит всего несколько минут. Она бьет как одиночными выстрелами, так и залпами. Снаряды в шахматном порядке покрывают площадь в сорок гектаров. После каждого удара расчеты «Ураганов» молниеносно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Обстановка непростая, тяжелая, очень жаркая, потому что постоянно проходят артиллерийские дуэли, вооруженные силы Украины и нацбатальоны обстреливают нас практически в одно и то же время, обычно это по утрам, как по часам, и постоянно приходится работать, чтобы предотвратить это, чтобы помочь нашим войскам также продвинуться вперед», - рассказал военнослужащий ВС РФ Степан.

Ранее съемочная группа «Звезды» понаблюдала, как работают расчеты гаубиц «Мста-Б» ЗВО в ходе спецоперации по защите Донбасса. Подразделения ВСУ пытаются смешаться с мирным населением: передвигаются на гражданских автомобилях, после стрельбы бросают свою артиллерию, тяжелую технику и попросту разбегаются по «зеленке» - ближайшим кустам и лесопосадкам.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николац Баранов.