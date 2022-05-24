Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в спецоперации в Донбассе

По словам секретаря СБ РФ, на Украине нужно искоренять нацизм, чтобы он не поднял голову в еще более уродливой форме спустя годы.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что РФ не гонится за сроками в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, в настоящее время необходимо полностью искоренить нацизм на территории Украины, чтобы он не поднял голову в еще более уродливой форме спустя несколько лет.

«Нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», - сказал Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Секретарь СБ РФ относительно задачи спецоперации по денацификации Украины добавил, что «все станет понятно, если вспомнить историю».

Ранее Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России перед спецоперацией на Украине вышел на уровень, представлявший опасность ее существованию. До этого он заявлял, что политика стран Запада и киевского режима может спровоцировать распад Украины на несколько государств.