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Патрушев заявил, что ситуация перед спецоперацией угрожала существованию России

Анна Касаткина
15:26 17.05.2022
Нынешнюю обстановку секретарь Совбеза РФ оценил как «беспрецедентный геополитический кризис».
Патрушев заявил, что ситуация перед спецоперацией угрожала существованию России
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
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Уровень угрозы безопасности России перед спецоперацией на Украине вышел на уровень, представлявший опасность ее существованию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию», - сказал он на заседании научного совета при СБ.

Патрушев отметил, что спецоперация сорвала планы Запада установить в РФ подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других государств.

По словам Патрушева, США и их союзники отказались от конструктивного диалога с Россией, не учитывали ее законные озабоченности в сфере стратегической стабильности и других областях и сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону российских границ. В частности, Украина стала предлогом для ведения против РФ необъявленной войны.

Нынешнюю обстановку секретарь Совбеза оценил как «беспрецедентный геополитический кризис», к которому привел запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности и договорно-правовой системы, включая выход Соединенных Штатов из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия долгое время пыталась докричаться до Запада и договориться о принципах безопасности, но ее не слушали. Он объяснил это очень сильной конкуренцией в мире.

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