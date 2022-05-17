Патрушев заявил, что ситуация перед спецоперацией угрожала существованию России

© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Уровень угрозы безопасности России перед спецоперацией на Украине вышел на уровень, представлявший опасность ее существованию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию», - сказал он на заседании научного совета при СБ.

Патрушев отметил, что спецоперация сорвала планы Запада установить в РФ подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других государств.

По словам Патрушева, США и их союзники отказались от конструктивного диалога с Россией, не учитывали ее законные озабоченности в сфере стратегической стабильности и других областях и сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону российских границ. В частности, Украина стала предлогом для ведения против РФ необъявленной войны.

Нынешнюю обстановку секретарь Совбеза оценил как «беспрецедентный геополитический кризис», к которому привел запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности и договорно-правовой системы, включая выход Соединенных Штатов из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия долгое время пыталась докричаться до Запада и договориться о принципах безопасности, но ее не слушали. Он объяснил это очень сильной конкуренцией в мире.