В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патрушев предрек Украине распад на несколько стран из-за политики Запада и Киева

Елизавета Потейчук
16:44 26.04.2022
По словам секретаря Совбеза РФ, история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.
Патрушев предрек Украине распад на несколько стран из-за политики Запада и Киева
© Фото: Victor, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что те народы, которые в настоящее время живут на территории Украины, объединены лишь тем, что их охватил страх перед преступлениями нацбатальонов. По его словам, политика стран Запада и киевского режима может спровоцировать распад Украины на несколько государств.

«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», - отметил Патрушев в интервью «Российской газете».

Вместе с тем секретарь Совбеза РФ добавил, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства, и этому учит история.

Ранее Николай Патрушев заявил о важности возвращения Украине подлинного народовластия. Также он обратил внимание на необходимость освобождения украинцев «от угнетения со стороны настоящих зверей в человеческом обличье».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:44 В стране и мире
Патрушев предрек Украине распад на несколько стран из-за политики Запада и Киева
15:36 В стране и мире
Видео
Первые секунды после выстрела Болдуина на съемках фильма: видео
17:07 В стране и мире
Президент Приднестровья заявил, что к терактам в стране причастна Украина
14:27 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детском саду под Ульяновском
17:42 В стране и мире
Видео
Пушилин: денацификация и демилитаризация Украины должны быть завершены в полном объеме
Популярное
Видео
Высокоточный удар: кадры уничтожения складов вооружения и техники ВСУ
Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов
Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон»
Разработчик рассказал о доступных для «Сармата» траекториях удара
Видео
ФСБ показала кадры задержания неонацистов, готовивших убийство Соловьева
Видео
Ракета Судного дня: эксперт объяснил, чем уникальна МБР «Сармат»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.