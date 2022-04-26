Патрушев предрек Украине распад на несколько стран из-за политики Запада и Киева

По словам секретаря Совбеза РФ, история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что те народы, которые в настоящее время живут на территории Украины, объединены лишь тем, что их охватил страх перед преступлениями нацбатальонов. По его словам, политика стран Запада и киевского режима может спровоцировать распад Украины на несколько государств.

«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», - отметил Патрушев в интервью «Российской газете».

Вместе с тем секретарь Совбеза РФ добавил, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства, и этому учит история.

Ранее Николай Патрушев заявил о важности возвращения Украине подлинного народовластия. Также он обратил внимание на необходимость освобождения украинцев «от угнетения со стороны настоящих зверей в человеческом обличье».