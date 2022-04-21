«Оно сумасшедшее»: Джокович оценил решение организаторов Уимблдона о теннисистах из РФ

По словам первой ракетки мира, когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам.

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Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских теннисистов является сумасшедшим.

«Я всегда буду осуждать войну, будучи "ребенком войны". Тем не менее, я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно сумасшедшее. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения», - сказал Джокович. в ходе пресс-конференции, передает телеканал France 24.

По словам Джоковича, когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российских теннисистов планируют отстранить от участия в Уимблдоне. Позже глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Скотт Ллойд заявил, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов в настоящий момент еще не принималось.

Позже в Федерации тенниса России заявили, что информация о том, что российским спортсменам отказали в допуске к участию в турнире, на данный момент является лишь слухами.