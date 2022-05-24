Доллар снизился до 57 рублей впервые с 2018 года

Единомоментно валюта опускалась до 56,61 рубля за доллар и до 58,59 рубля за евро.

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Курс доллара снизился до отметки менее 57 рублей впервые с марта 2018 года. Евро в то же время - 59 рублей.

Моментами валюта также опускалась до 56,61 рубля за доллар и до 58,59 рубля за евро.

Несколькими днями ранее биржа зарегистрировала снижение курса доллара на торгах до показателей апреля 2018 года (58 рублей), евро - апреля 2017 года (60 рублей).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доллар и евро в современном мире все чаще используются не столько для финансовых расчетов, сколько в качестве инструмента политического и экономического давления. По его словам, работа по дедолларизации остается для России в центре внимания.