Курс доллара упал ниже 60 рублей

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Московская биржа зарегистрировала очередное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Курс доллара на торгах опустился до показателей апреля 2018 года, евро - апреля 2017 года.

Так, американская валюта достигла отметки ниже 58 рублей, а европейская торговалась ниже 60 рублей.

Аналитики предполагают, что на курс рубля влияет тот факт, что компании готовятся к налоговым выплатам 25-27 мая. Это, в свою очередь, может вызвать формирование излишков долларового предложения.

Ранее стало известно, что банкам РФ разрешили без ограничений продавать любую наличную валюту, кроме долларов и евро. Такое решение связано с наличием у кредитных организаций остатков иностранных банкнот. Данная опция станет доступна с 20 мая.