Средства ПВО ВС РФ перехватили четыре украинских снаряда РСЗО «Смерч» под Харьковом
Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» под Харьковом.
Снаряды перехвачены над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777. Российские военнослужащие ликвидировали его ударами ракет воздушного базирования. Склад находился в селе Раздоловка.
Российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесли успешный контрудар по позициям украинской армии под Харьковом. Опорные пункты, склады с боеприпасами и бронетехника были уничтожены реактивными системами залпового огня «Ураган».