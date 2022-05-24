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Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 210 украинских националистов за сутки

10:29 24.05.2022
В МО РФ уточнили, что армейской и оперативно-тактической авиацией были поражены два украинских пункта управления, три склада с боеприпасами, 80 районов сосредоточения неприятельских войск и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России рассказали о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники», - заявил Конашенков. 

Он уточнил, что в ходе ударов армейской и оперативно-тактической авиацией были поражены два украинских пункта управления, три склада с боеприпасами, 80 районов сосредоточения неприятельских войск и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Последний был поражен в районе населенного пункта Пилипчатино Донецкой Народной Республики.

Также Игорь Конашенков заявил, что российскими средствами ПВО были перехвачены четыре украинских снаряда РСЗО «Смерч» в Харьковской области.  

А ракетами воздушного базирования, по словам Конашенкова, был поражен крупный украинский склад боеприпасов к гаубицам М777 американского производства. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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