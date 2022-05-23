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Белоруссия прорабатывает вопрос эксплуатации воздушных судов производства РФ

Игнат Далакян
22:29 23.05.2022
На территории республики также будет осваиваться производство комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
Белоруссия прорабатывает вопрос эксплуатации воздушных судов производства РФ
© Фото: pixabay.com
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Министерство транспорта Белоруссии прорабатывает вопросы эксплуатации воздушных судов российского производства и освоения на территории республики производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Об этом сообщил Минтранс Белоруссии в своей соцсети.

«Организация перевозок: прорабатывается вопрос эксплуатации воздушных судов российского производства. Авиаремонтные работы: проработка вопроса освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания», - отмечается в Telegram-канале белорусского ведомства.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал о действиях украинских диверсантов в стране. Согласно его словам, Вооруженные силы Украины минируют и осуществляют завалы вдоль границы Украины и Белоруссии.

До этого госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявлял, что страны сформируют единую инфраструктуру научных исследований. Согласно его словам, данная тема уже звучала на Форуме регионов Белоруссии и России и «сейчас идет обсуждение реализации данных подходов в рамках коллегий».

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