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В Белоруссии рассказали о действиях украинских диверсантов в стране

Максим Крюков
20:30 22.05.2022
По словам госсекретаря Совбеза Белоруссии, ВСУ минируют и осуществляют завалы вдоль украинско-белорусской границы.
В Белоруссии рассказали о действиях украинских диверсантов в стране
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Украинские диверсионно-разведывательные группы проводят операции вдоль границы и заходят на территорию Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Идут инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», - заявил он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что в настоящее время группировка военных ВСУ на ровенском направлении на территории Украины превышает десять тысяч человек, на киевском - более пяти с половиной тысяч, на черниговском - их четыре с половиной тысячи.

Сегодня в Запорожской области сообщили, что диверсанты ВСУ совершили покушение на мэра Энергодара. Как сообщает член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, мощность взрыва составила 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. Андрей Шевчик в данный момент находится в реанимации.

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