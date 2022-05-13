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Мезенцев: Белоруссия и РФ сформируют единую инфраструктуру научных исследований

Игнат Далакян
19:35 13.05.2022
По словам Мезенцева, данная тема уже звучала на Форуме регионов Белоруссии и России и «сейчас идет обсуждение реализации данных подходов в рамках коллегий».
Мезенцев: Белоруссия и РФ сформируют единую инфраструктуру научных исследований
© Фото: Минобороны России
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Российская Федерация и Белоруссия сформируют единую инфраструктуру научных исследований. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

«Значимо, что сегодня мы встречаемся накануне совместной коллегии, которая пройдет на площадке Курчатовского института. В рамках заседания будет поднят вопрос выхода на формирование единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства», - цитирует Мезенцева издание БЕЛТА.

Как заявил Дмитрий Мезенцев, данная тема уже звучала на Форуме регионов Белоруссии и России и «сейчас идет обсуждение реализации данных подходов в рамках коллегий».

Ранее в министерстве энергетики Российской Федерации заявили, что Россия и Белоруссия переходят на систему оплаты газа в рублях. Как передает ведомство, стороны определили условия формирования цен на голубое топливо до конца 2022 года.

До этого министр архитектуры и строительства Белоруссии Руслан Пархамович заявлял, что специалисты из Белоруссии присоединятся к строительству на космодроме «Восточный» до конца текущего года.

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