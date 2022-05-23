© Фото: Dmitry Medvedev via Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова и дать им русские названия в честь прославленных кораблей и событий времен русско-японской войны.

«Почему эти острова не имеют русских названий? Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать "Варягом", второй назвать "Кореец" в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», - сказал Рогозин в эфире радио Sputnik.

Ранее глава российской космической корпорации заявил о том, что решение о сроках окончания работы России на МКС уже принято. Дмитрий Рогозин сообщил, что партнеров по работе на станции предупредят за год до окончания деятельности российских специалистов.

До этого глава российского космического ведомства допустил отделение российского сегмента от Международной космической станции.